46-летний алкоголик из-за ревности зарезал мужчину

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-17T11:01:37+03:00

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46-летнего жителя села Алтайское обвиняют в убийстве мужчины из-за чувства ревности.

Белокурихинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении безработного любителя горячительных напитков, обвиняемого в убийстве мужчины.

Следствие установило, что из-за пагубного пристрастия сожительница мужчины выгнала его из дома. Некоторое время он проживал у своих знакомых и при этом даже не прекращал выпивать.

- В один из июльских дней он решил разобраться с мужчиной, которого подозревал в связи со своей возлюбленной. Он пришел к его дому и попросил выйти на улицу. Однако разговора никакого не произошло, он просто выхватил нож и несколько раз ударил соперника, в том числе в грудь и это ранение оказалось смертельным, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На стадии предварительного следствия мужчина свою вину признал, однако настаивал на том, что совершил убийство под воздействием суррогатного алкоголя. В ближайшее время состоится суд.

ИСТОЧНИК KP.RU