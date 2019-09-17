2019-09-17T09:28:32+03:00
Происшествия

Бийчанин украл чужой гараж и продал его

Анна СЕМИНА
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37-летний рецидивист из города Бийска пойдет под суд за кражу чужого гаража.

В полицию с заявлением о краже металлического гаража обратилась 46-летняя жительница наукограда. Она оценила ущерб в 50 тысяч рублей. Место происшествия осмотрели правоохранители.

- В ходе оперативно-розыскных действий удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый мужчина 37-летний мужчина. Выяснилось, что он заказал специализированную машину, чтобы перевести гараж. Уже по пути нашел покупателя и продал им его за 15 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемого задержали, после чего он написал явку с повинной. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По факту кражи завели уголовное дело. Гараж изъяли у нового хозяина и вернули истинной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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