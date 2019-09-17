Гонка лыжероллеров «Царь горы» прошла в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-17T08:58:06+03:00

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Почти сто спортсменов стали участниками гонки лыжероллеров «Царь горы». Она прошла в Белокурихе.

Суть заключалась в том, что спортсмены поднимались по серпантину, ведущему к «Белокурихе-2».

- «Царь горы» - оригинальный проект, не имеющий аналогов в стране. Обычно такие мероприятия проходят на дистанциях, где чередуются спуск и подъем. А у нас спортсмены бегут по девятикилометровой трассе, которая постоянно идет вверх. Перепад высот между стартом и финишем - 450 метров, - рассказал автор идеи гонки, директор лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы» Анатолий Жданович.

Лучший результат и он же первый рекорд трассы установил спортсмен из Бердска Андрей Смолянин. Он поднялся за 33,5 минуты. Помимо этого специальным призом наградили победителя гонки среди ветеранов. Им стал Вячеслав Сергеев из Барнаула. Ему подарили скульптуру известного алтайского художника Владимира Войчишина.

ИСТОЧНИК KP.RU