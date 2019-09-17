Жители Заринска возмущены почетным званием и премией бывшему мэру

СЕГОДНЯ 07:49 2019-09-17T08:14:37+03:00

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Бывшему мэру Заринска Ивану Терешкину, который ушел в отставку в августе, депутаты присвоили звание «Почетный гражданин города» с премией. Местные жители в соцсетях недоумевают и негодуют - за какие заслуги?

В большей степени народ возмутился вознаграждением, которое, по подсчетам, должно составлять около 1,3 млн руб. Согласно положению, "Почетному гражданину города" при присвоении звания выплачивают 100 минимальных размеров оплаты труда. Этот документ был принят в 2005 году и размещен на сайте горадминистрации.

«Вопрос депутатам - чьи интересы представляете? Бюджет города за полугодие в дефиците более чем на 3 млн рублей. Исходя из положения о присвоении звания, глава выносит предложение накануне 29 ноября ко дню основания города! Получается, что он сам себя выдвинул, а депутаты в нарушение всех пунктов положения одобрили процедуру», - написал один из горожан.

«На ремонт моста денег нет, а подарить 1 млн рублей - есть. Он работал и ежемесячно получал зарплату. Но нет, надо еще урвать напоследок» - посетовали другие.

Однако, управделами администрации Заринска Светлана Полякова сообщила Банкфаксу, что денежная выплата ставила всего 10 тысяч рублей.

- К этому званию всем одинаково начисляется 10 тысяч. У нас бюджет города не такой, чтобы всем по миллиону давать, - сказала чиновница.

Впрочем, один из комментаторов в сети заявил, что одну из его знакомых также награждали званием, но якобы она вовсе не получила денег.

Также Полякова уточнила, что ходатайство о присвоении звания Терешкину подавалось от лица администрации города. Поэтому претензии, что бывший глава якобы сам себя наградил, необоснованны.

ИСТОЧНИК KP.RU