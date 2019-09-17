Школьника сбили в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:46 2019-09-17T04:46:21+03:00

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В понедельник, 16 сентября, в Барнауле вновь сбили школьника. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Индустриальном районе.

Запись с места аварии была накануне опубликована в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах видно, что мальчик выбежал на проезжую часть в неположенном месте, да к тому же из-за стоящего на обочине фургона. В таком случае водители не могли его вовремя заметить и притормозить. Он уже почти пересек дорогу, как его задела белая легковушка. Мальчик упал, но почти сразу же поднялся и пошел дальше по своим делам. Сейчас полиция ведет розыск водителя, оставившего место происшествия.

Установлено, что авария произошла около восьми утра на улице Взлетной, 2а. Предположительно школьника сбила машина службы такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU