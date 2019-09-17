2019-09-17T04:22:58+03:00
Происшествия

Женщина и двое детей пропали на Алтае

Анна СЕМИНА
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ОриентировкаОриентировкаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Алтайском селе в розыск поданы женщина и двое детей. Они пропали еще 22 августа.

Как сообщают в группе поискового отряда «Лиза Алерт», в настоящее время ведется розыск 27-летней жительницы села Павловка Славгородского района Дарьи Игнатюк, а также двух детей: девятилетней Софьи Гусачик и четырехлетнего Тимофея Кулешова.

- Могут находиться в любом регионе, - говорят поисковики.

Известны и приметы пропавших людей. Рос Дарьи Игнатюк 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, глаза голубые. Софья Гусарчик ростом 135-140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные. Рост Тимофея Кулешова составляет 100-105 сантиметров, среднее телосложение, волосы светлые. Во что они были одеты в день, когда пропали – не установлено.

Всех, кто имеет информацию об их местонахождении, просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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