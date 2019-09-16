Когда в Барнауле дадут отопление
Стало известно, когда в Барнауле дадут отопление. По данным горадминистрации, ориентировочная дата начала отопительного сезона – 23 сентября.
Пока температура воздуха комфортная, тем не менее комитет по энергоресурсам и газификации проводит мониторинг на улице и в помещениях.
Чиновники рассказали, что на сегодня выполнен текущий ремонт теплосетей и теплофикационного оборудования, проведены гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Угля запасено более 300% от норматива.
Полностью готовы к запуску тепла все детсады и школы города, по медучреждениям показатель готовности составляет 92%, по жилому фонду - 85%. На объектах, готовых к приему тепла, приступили к заполнению систем.
Отмечается, что по заявке в ресурсоснабжающую организацию подача тепла по отдельным потребителям возможна раньше.
Как сообщалось ранее, теплая погода в Барнауле простоит как минимум по 19 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU