СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-16T14:54:40+03:00

Когда в Барнауле дадут отопление Фото: Олег УКЛАДОВ

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Стало известно, когда в Барнауле дадут отопление. По данным горадминистрации, ориентировочная дата начала отопительного сезона – 23 сентября.

Пока температура воздуха комфортная, тем не менее комитет по энергоресурсам и газификации проводит мониторинг на улице и в помещениях.

Чиновники рассказали, что на сегодня выполнен текущий ремонт теплосетей и теплофикационного оборудования, проведены гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Угля запасено более 300% от норматива.

Полностью готовы к запуску тепла все детсады и школы города, по медучреждениям показатель готовности составляет 92%, по жилому фонду - 85%. На объектах, готовых к приему тепла, приступили к заполнению систем.

Отмечается, что по заявке в ресурсоснабжающую организацию подача тепла по отдельным потребителям возможна раньше.

Как сообщалось ранее, теплая погода в Барнауле простоит как минимум по 19 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU