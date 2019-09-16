Алтайские трассы перекроют из-за движения колонн военных
17 и 18 сентября будут временно перекрыты участки трасс в Алтайском крае. Это связано с плановым движением колонн военной техники.
- Ограничения коснутся всех видов транспорта, - сообщают в Госавтоинспекции.
Так во вторник, 17 сентября, с 20.20 до 23.00 будет закрыт участок автодороги «Баюновские Ключи – Лесное – автодорога Фирсово-Бобровка – Бобровка». Помимо этого с 20.40 до 23.30 будет перекрыт участок на автодороге «Баюновские Ключи – Лесное – автодорога Фирсово-Бобровка – аэродром «Лесной»».
В среду, 18 сентября, с 23.30 до часа ночи 19 сентября будут закрыты для проезда следующие участки:
- на автодороге «Бобровка – автодорога Фирсово-Рассказиха – Рассказиха»,
- на автодороге «Бобровка – автодорога Фирсово-Бобровка – Бобровка»,
- на автодороге «аэродром «Лесной» – автодорога Фирсово-Бобровка – Лесное».
- Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке, - отмечают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU