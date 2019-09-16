2019-09-16T13:03:02+03:00
Общество

Алтайские трассы перекроют из-за движения колонн военных

Анна СЕМИНА
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17 и 18 сентября будут временно перекрыты участки трасс в Алтайском крае. Это связано с плановым движением колонн военной техники.

- Ограничения коснутся всех видов транспорта, - сообщают в Госавтоинспекции.

Так во вторник, 17 сентября, с 20.20 до 23.00 будет закрыт участок автодороги «Баюновские Ключи – Лесное – автодорога Фирсово-Бобровка – Бобровка». Помимо этого с 20.40 до 23.30 будет перекрыт участок на автодороге «Баюновские Ключи – Лесное – автодорога Фирсово-Бобровка – аэродром «Лесной»».

В среду, 18 сентября, с 23.30 до часа ночи 19 сентября будут закрыты для проезда следующие участки:

- на автодороге «Бобровка – автодорога Фирсово-Рассказиха – Рассказиха»,

- на автодороге «Бобровка – автодорога Фирсово-Бобровка – Бобровка»,

- на автодороге «аэродром «Лесной» – автодорога Фирсово-Бобровка – Лесное».

- Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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