Лесные пожары возникли на Алтае из-за сухих гроз

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-16T12:51:48+03:00

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С 13 по 15 сентября в Алтайском крае произошло пять лесных пожаров из-за сухих гроз. Все они возникли на территории Ключевского лесничества.

Так накануне дежурный, несший службу на пожарно-наблюдательной вышке, в 18.00 заметил выброс дыма и сообщил об этом в диспетчерскую службу села Северка. На место возгорания незамедлительно выехала пожарная машина. Ситуация осложнялась тем, что разряд попал в валы - территорию старых пожарищ, густо заросших травой, а они воспламеняются, словно порох.

На ликвидации возгорания были задействованы восемь пожарных машин, 16 работников ПХС и два трактора. Арендатор лесного участка справился своими силами, несмотря на то, что еще несколько организаций в любой момент были готовы подключиться к тушению.

- Пожар был локализован в 21.00 того же дня на площади 9,08 га. В настоящее время сотрудники ООО «Лес сервис» вручную, с помощью лопат и грабель, разрывают тлеющие валы (слой пепла составляет 0,5 м) и проверяют, где есть горение, чтобы ускорить процесс ликвидации, - сообщают в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии.

В совокупности за минувшие выходные пожары прошли 11,310 га земли лесного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU