В Бийске более сотни домов с 17 сентября останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-16T12:38:43+03:00

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С 17 по 22 сентября в Бийске более сотни домов останутся без горячего водоснабжения. Это связано с подготовкой теплосетей к отопительному сезону.

В частности, воды не будет во многих домах в пер. Коммунарский, в Военном 1-м городке, на ул. Ленина, Короленко, Красноармейская, Л. Толстого, Машиностроителей, Мухачева, Советской.

- Также подачу ресурса ограничат в домах 1, 10, 10а, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4, 5, 6, 7, 9 по ул. Стахановская; 21, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 4а, 53, 61, 65, 66, 67, 6а по пер. Мопровский; 100, 115/115а, 117, 102, 78/96, 82, 84/1, 84/2, 84/5, 90, 99 по ул. Революции, - сообщает Бийский рабочий.

Ограничение затронет и некоторые дома по ул. Гилева, Красногвардейская, Максимовой, Кирова, Октябрьская и другим.

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До 17.00 18 сентября воды не будет в многоквартирном доме по улице Союза Республик, 44. До 17.00 26 сентября — в четырех многоквартирных домах на улицах Молодежной, Шевченко, и в переулке Революционном (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU