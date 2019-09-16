«Победа» будет летать в Горно-Алтайск до конца октября

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-16T12:35:49+03:00

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Авиакомпания «Победа» намерена сохранить в расписании полеты из Москвы в Горно-Алтайск и обратно как минимум до конца октября.

Ранее планировалось, что последний рейс будет совершен 28 сентября, но сейчас стало известно, что полеты продлили до 26 октября, сообщают «Новости Горного Алтая». Со следующего месяца самолеты будут летать два раза в неделю: по вторникам и субботам.

Напомним, «Победа» зашла в регион в середине июля. Средняя загрузка составила 98%. По данным экспертов, это позволило снизить чек у второго авиаперевозчика в среднем на 20%.

- Глава «Сбербанка» Герман Греф сообщил, что планирует провести переговоры с «Победой» по поводу сохранения рейсов и в зимнее время, - пишет источник.

По его мнению, это поможет развивать зимний туризм в республике.

Отметим, «Сбербанк» является одним из собственников аэропорта Горно-Алтайска.

ИСТОЧНИК KP.RU