2019-09-16T12:35:49+03:00
Общество

«Победа» будет летать в Горно-Алтайск до конца октября

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Победа» намерена сохранить в расписании полеты из Москвы в Горно-Алтайск и обратно как минимум до конца октября.

Ранее планировалось, что последний рейс будет совершен 28 сентября, но сейчас стало известно, что полеты продлили до 26 октября, сообщают «Новости Горного Алтая». Со следующего месяца самолеты будут летать два раза в неделю: по вторникам и субботам.

Напомним, «Победа» зашла в регион в середине июля. Средняя загрузка составила 98%. По данным экспертов, это позволило снизить чек у второго авиаперевозчика в среднем на 20%.

- Глава «Сбербанка» Герман Греф сообщил, что планирует провести переговоры с «Победой» по поводу сохранения рейсов и в зимнее время, - пишет источник.

По его мнению, это поможет развивать зимний туризм в республике.

Отметим, «Сбербанк» является одним из собственников аэропорта Горно-Алтайска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайские трассы перекроют из-за движения колонн военных
Лесные пожары возникли на Алтае из-за сухих гроз
В Бийске более сотни домов с 17 сентября останутся без горячей воды
Ремонт манежа алтайского «политеха» перенесли на год
Матчи барнаульского «Динамо» перенесли
Отличный результат показали жители Алтайского края в IT-диктанте
В тепличном комбинате «Индустриальный» арендатор начал посев овощей
Некоторые дома в Алтайском крае не готовы к отопительному сезону
«Ростелеком» поздравил с годовщиной четыре алтайских города
В Барнауле людей эвакуировали из ТЦ «Galaxy»
Рубцовский хлебокомбинат снова заработает
В алтайском поселке открыли новую спортивно-игровую площадку
Почему жжет под веками и «режет» в глазах от яркого света
Хоккеисты «Динамо-Алтай» одержали первую победу в этом сезоне
Стало известно, до какого числа на Алтае продлится «бабье лето»
Барнаул снова попал в топ городов с самым загрязненным воздухом
Дешевые продукты смогут купить барнаульцы на ярмарке 21 сентября
500 ясельных мест появятся в Бийске
Кусок монтажной пены, напоминающий Годзиллу, продают за полмиллиона рублей
Легковушка с ребенком в салоне перевернулась в Барнауле
Бийский пловец стал чемпионом мира на 200-метровке
Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Бийск попал в ТОП бюджетных городов для осенних путешествий
Водитель насмерть сбил пешехода в Рубцовске
Два автомобиля столкнулись на алтайской трассе
Поезд столкнулся с вышкой на Алтае