2019-09-16T11:07:52+03:00
Спорт

Матчи барнаульского «Динамо» перенесли

Анна СЕМИНА
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Руководство барнаульского «Динамо» обратилось в администрацию Профессиональной футбольной лиги с просьбой перенести игры с омским «Иртышом» на более раннее время.

Руководство омского клуба было не против такого предложения и пошло навстречу. Изначально же матч 12-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ «Динамо-Барнаул» - «Иртыш» должен был состояться 2 октября, но по обоюдному согласию его перенести на 28 сентября.

Ответный в рамках 14-го тура соперники должны были сыграть в Омске 13 октября, но его перенесли на 6 октября. Таким образом, эти игры станут заключительными в этом году для обеих команд. После они отправятся на заслуженный отдых до весны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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