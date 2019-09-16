2019-09-16T10:33:00+03:00
Общество

В тепличном комбинате «Индустриальный» арендатор начал посев овощей

Юлия ЕВГРАФОВА
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Арендатор барнаульского тепличного комбината «Индустриальный» уже начал посев овощей. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

На аппаратном совещании у главы региона, которое состоялось 16 сентября, министр сельского хозяйства Александр Чеботаев сообщил, что для получения рассады на первые два гектара «Индустриального» уже были посеяны овощи. Скоро посеют еще такую же площадь на тепличном комбинате. А до Нового года в соответствии с планом будут задействованы 10 гектаров теплиц.

Напомним, в июне было принято решение об оптимизации барнаульского тепличного комбината. Чтобы создать высокотехнологичное конкурентоспособное производство «Индустриальный» передали в аренду. Теперь барнаульский тепличный комбинат временно арендовала компания «Тепличный комбинат «Толмачевский».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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