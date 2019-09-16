Рубцовский хлебокомбинат снова заработает

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-16T08:44:12+03:00

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На аппаратном совещании у главы региона Виктора Томенко 16 сентября стало известно, что Рубцовский хлебокомбинат сохранит свой профиль.

Как рассказал начальник управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Большаков, он уже провел встречу с новыми собственниками Рубцовского хлебокомбината, который ранее собирались закрыть.

Так в планах у новых владельцев предприятия уже в этом месяце возобновить выпуск кондитерских изделий, а в октябре и хлеба.

Напомним, с 26 июня производство Рубцовского хлебокомбината было остановлено. Так проблемы у предприятия начались давно. В январе производство уже было на грани закрытия. При этом на нем трудилось порядка 300 человек.

К слову, предприятие работает с 1942 года, и продукция никогда не вызывала нареканий. Местные активисты также составляли петицию в его поддержку, когда у хлебокомбината начались проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU