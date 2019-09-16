2019-09-16T07:46:44+03:00
Общество

В алтайском поселке открыли новую спортивно-игровую площадку

Юлия ЕВГРАФОВА
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В поселке Батунный Заринского района открыли спортивно-игровую площадку. Это событие приурочили к празднованию дня села, сообщает газета «Знамя Ильича».

Так в поселке Батунный живет всего около 50 детей. Но, несмотря на такое количество ребят, местные жители приняли решение, что спортивно-игровая площадка им необходима. На её строительство большую часть денег выделили из краевого бюджета (619 тысяч рублей), еще 71 из местного, а 36 тысяч рублей собрали сельчане и приезжающие в поселок дачники. В итоге постройка обошлась в 728 тысяч рублей.

- Сейчас делаем площадку для игры в городки, уже залили бетон. В ближайшее время поставим стойки для волейбольной площадки, а если найдем металлические трубы, сварим ворота для игры в мини-футбол, - добавляет глава Шпагинского сельсовета Михаил Еремин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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