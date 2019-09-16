2019-09-16T07:10:40+03:00
Спорт

Хоккеисты «Динамо-Алтай» одержали первую победу в этом сезоне

Юлия ЕВГРАФОВА
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Матч Первенства ВХЛ зоны «Восток» с участием алтайских хоккеистов прошел в Набережных Челнах 15 сентября. Он закончился победой «Динамо-Алтай».

Алтайские хоккеисты повели в счете в начале встречи, сообщают в Минспорта Алтайского края. А уже в следующем периоде «Челнам» на первых минутах удалось уравнять счет.

Так в основное время обе команды выложились на максимум, но счет оставался равным – 1:1. В итоге дело дошло до овертайма. В нем лидировали «Челны», но гол забить им так и не удалось. По буллитам мастеровитей оказались алтайские хоккеисты: Янцен, Жданов и Соболев, они реализовали свои выходы.

В итоге со счетом 2:1 победила команда «Динамо-Алтай». Эта победа стала первой для алтайских спортсменов в новом сезоне. А следующая встреча команд в Набережных Челнах состоится 17 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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