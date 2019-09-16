2019-09-16T06:34:33+03:00
Общество

Стало известно, до какого числа на Алтае продлится «бабье лето»

Юлия ЕВГРАФОВА
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По прогнозам синоптиков в Алтайском крае до 19 сентября будет сухая, солнечная и теплая погода. А это значит, что так называемому «бабьему лету» быть.

Так в региональном гидрометцентре сообщили, что теплая погода, которая пришла на Алтай 15 сентября, продлится несколько дней.

- С 15 по 19 сентября установится антициклональный тип погоды. Он характеризуется спокойной, без осадков и с нарастанием тепла погодой. К середине недели температура воздуха поднимется днем до +18- 25 градусов, - рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых.

Специалист также уточнила, что в первые дни «потепления» утром будет прохладно. А затем воздух прогреется, и погода будет очень комфортной. А вот какой она будет после 19 сентября – неизвестно. Алтайские синоптики не дают долгосрочных прогнозов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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