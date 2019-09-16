Кусок монтажной пены, напоминающий Годзиллу, продают за полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 04:06 2019-09-16T05:29:58+03:00

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Житель Барнаула на сайте avito.ru продает обычный кусок монтажной пены за фантастическую сумму - 550 тыс. рублей. Цена обусловлена тем, что кусок якобы напоминает голову Годзиллы.

- Фигурка станет прекрасным украшением вашего стола дома или в офисе, пишет автор объявления Михаил Шахворостов. - А также - прекрасным подарком для искушённых коллекционеров.

Владелец и, по всей видимости, создатель "шедевра" отмечает, что возможен торг, "но в рамках разумного".

Напомним, ранее другой житель Барнаула продавал кусок монтажной в форме дракона - также за полмиллиона рублей.

- Я вспомнил, что как-то продавали смятый лист за миллион и решил тоже пошутить. Когда писал объявление, очень смеялся, - рассказывал хозяин дракона "Комсомолке".

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ИСТОЧНИК KP.RU