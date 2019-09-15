Легковушка с ребенком в салоне перевернулась в Барнауле

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-15T15:31:18+03:00

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15 сентября в Барнауле легковушка перевернулась на крышу. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Индустриальном районе.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Сухэ-Батора. Причина, по которой легковушка могла опрокинуться – неизвестна. Однако некоторые связывают это с тем, что неподалеку расположен лежачий полицейский. Если машина ехала на большой скорости, то возможно неровность спровоцировала ДТП. Впрочем, истинную причину установят полицейские.

По информации участников сообщества «Инцидент Барнаул», водителем машины была женщина, а в салоне она везла маленькую девочку которой на вид около двух лет. Они не пострадали.

По словам одного из очевидец, женщина-водитель была пьяна. Так это или нет – будет выяснять полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU