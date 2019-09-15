2019-09-15T13:45:39+03:00
Спорт

Бийский пловец стал чемпионом мира на 200-метровке

Анна СЕМИНА
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Спортсмен из Бийска Роман Жданов стал чемпионом мира по плаванию вольным стилем на 200-метровой дистанции.

Соревнования проходят в Лондоне под эгидой Международного паралимпийского комитета.

Бийский спортсмен не просто стал победителем, он установил мировой рекорд. Как сообщает «Алтайский спорт», Жданов по ходу заплыва уступал представителю Японии Такаюки более секунды, и только на последних 10−15 метрах дистанции сумел опередить его! Благодаря желанию победить наш спортсмен смог обновить рекорд - 2:53.06. Ближайший преследователь показал 2:53.22.

Таким образом, на данный момент Роман Жданов установил на турнире уже три мировых рекорда. На его счету три золотых и три бронзовых медали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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