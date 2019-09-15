Два автомобиля столкнулись на алтайской трассе

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-15T08:27:45+03:00

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В субботу, 14 сентября, на трассе между Барнаулом и Новосибирском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Об аварии рассказали участники сообщества Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». По их словам, ДТП произошло примерно в 50 километрах от краевой столицы, между Цаплино и Озерками, где заканчивается четырёхполосное движение и дорога становится двухполосной. Оба участника получили серьезные повреждения, у «Хонды» даже оторвалось колесо. При этом о возможных пострадавших не сообщается. Известно только что в обеих машинах были дети.

Еще одно ДТП, правда на этот раз все же с погибшим, произошло вечером того же дня в Кытмановском районе. Примерно в 19.30 на автодороге «Дмитро-Титово – Петрушиха» вблизи села Дмитро-Титово 41-летний мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. По факту ДТП сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU