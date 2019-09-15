2019-09-15T08:27:45+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись на алтайской трассе

Анна СЕМИНА
Поделиться:
ДТП под БарнауломДТП под БарнауломФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

В субботу, 14 сентября, на трассе между Барнаулом и Новосибирском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Об аварии рассказали участники сообщества Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». По их словам, ДТП произошло примерно в 50 километрах от краевой столицы, между Цаплино и Озерками, где заканчивается четырёхполосное движение и дорога становится двухполосной. Оба участника получили серьезные повреждения, у «Хонды» даже оторвалось колесо. При этом о возможных пострадавших не сообщается. Известно только что в обеих машинах были дети.

Еще одно ДТП, правда на этот раз все же с погибшим, произошло вечером того же дня в Кытмановском районе. Примерно в 19.30 на автодороге «Дмитро-Титово – Петрушиха» вблизи села Дмитро-Титово 41-летний мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. По факту ДТП сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель насмерть сбил пешехода в Рубцовске
Поезд столкнулся с вышкой на Алтае
В Барнауле прекращены поиски 73-летнего грибника
Мужчина умер в очереди на кассе в «Марии-Ра»
Две козы на поводке были замечены в Барнауле
На Алтае открыли стрелковый полигон имени Михаила Калашникова
Виктор Томенко поздравил жителей Алейска с Днем города
Барнаульские пенсионеры отсудили больше 1 млн рублей за аварийное жилье
Алтайские полицейские задержали похитителя продуктовой тележки
В Барнауле жителей научат оказывать первую медицинскую помощь
На Алтае начался сезон ОРВИ
Первые продовольственные ярмарки открылись в Барнауле
Барнаульским пенсионерам выплатили компенсацию за аварийное жилье
Женщина-мясной магнат пойдет под суд за хищение денег на оборудование
В Алтайском крае запустили новую электростанцию
ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета
Одну из лестниц к Нагорному парку в Барнауле перекроют
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Барнаульский журналист оказался в эпицентре землетрясения в Республике Алтай
Спортивную базу «Динамо» в Барнауле начали ремонтировать
В алтайском райцентре снизят высокий тариф на тепло
Уроженец Алтая Алексей Смертин вступился за красноярского школьника с яркой прической