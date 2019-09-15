В Барнауле прекращены поиски 73-летнего грибника

СЕГОДНЯ 06:49 2019-09-15T06:49:59+03:00

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В Барнауле волонтеры остановили поиски 73-летнего грибника Федора Маскалева. Мужчина жив и здоров.

Сообщение о пропаже 73-летнего пенсионера из Барнаула было опубликовано в группе поискового отряда «Лиза Алерт» накануне, 14 сентября. В ориентировке говорилось, что мужчина ушел в неизвестном направлении еще в минувшую пятницу. Якобы отправился за грибами и пропал.

В итоге спустя четыре часа объявление обновили – мужчина найден. Он жив. Детальную информацию о ходе поисковой операции и о том, где все это время находился пенсионер – не оглашается.

Напомним, 11 сентября возле села Новоманошкино Заринского района ушла за грибами и потерялась 81-летняя жительница Барнаула. К счастью, поиски завершились благополучно. Выяснилось, что женщина заблудилась, а пока искала выход из леса – выбилась из сил. Ее нашли сидящей на пне. Самостоятельно передвигаться она уже не могла. Тем не менее, медицинская помощь ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU