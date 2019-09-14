На Алтае открыли стрелковый полигон имени Михаила Калашникова

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-14T13:09:13+03:00

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Испытательный стрелковый полигон Барнаульского патронного завода открылся в субботу, 14 сентября, после реконструкции. Ему присвоили имя Михаила Калашникова. События приурочено к столетию известного изобретателя.

- За последние два года здесь состоялись серьезные преобразования. Имя Михаила Калашникова стрелково-спортивному комплексу, вместе с его открытием, может быть ему присвоено, - сказал присутствовавший на открытии губернатор Виктор Томенко.

Как сообщает ТАСС, в реконструкцию полигона завод вложил порядка 40 млн рублей. На полигоне проводятся испытания продукции предприятия и спортивные мероприятия.

Сейчас испытательный полигон патронного завода после масштабной реконструкции по-прежнему остается единственным в Сибири специализированным для практической стрельбы гражданским полигоном. Инфраструктура соответствует всем современным требованиям стрелкового комплекса и позволяет проводить соревнования в классе «Карабин», что является уникальным в России.

ИСТОЧНИК KP.RU