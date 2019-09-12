Жительница Алтайского края обнаружила в своем доме тарантула

СЕГОДНЯ 04:53 2019-09-12T04:53:19+03:00

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Жительница Алтайского края обнаружила в своем доме на ст. Ползуново мохнатого паука. Фото выложила в сообществе "Барнаул 22".

- Кто нибудь знает,что это за паук? См 2-2,5 в длину. Нашли у себя дома. В интернете по описанию похож на южнорусского тарантула. Боюсь, что он у нас не один..., - написала Людмила Кривенко.

Пользователи подтвердили ее предположения.

- Это обычный мизгирь. Охотится, в основном, на насекомых, живёт в траве, роет норы. Может убить и сожрать даже мышь. Для человека укус болезнен, но не опасен, по ощущениям, как укус осы. Боятся его не стоит, - написал один из комментаторов.

- Из-за перепадов температур осенью они заползают туда, где теплее, - добавил другой. - Это хорошо, что он маленький. Я когда в Новосибирской области жил,там тарантулы огромные были и часто заползали в дом. Один у меня в кулере компьютера от перегрева умер. Крышку открытой оставил, а он заполз туда, только лапы и остались.

ИСТОЧНИК KP.RU