2020-02-27T17:41:15+03:00
Общество

Закон о «народном» бюджетировании» обсудили в Алтайском крае

Главная цель - закрепить существующую практику прямого участия жителей в формировании региональных бюджетов
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Фото: предоставлено пресс-службойФото: предоставлено пресс-службой
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26 февраля Президиум Регионального политсовета «Единой России» обсудил вопрос о реализации программы поддержки местных инициатив на территории Алтайского края.

О каком законопроекте идет речь?

Законопроект о «народном» бюджетировании внесен в начале февраля текущего года в Государственную Думу. Он предполагает, что жители муниципалитетов смогут сами определять важные направления, на которые будут потрачены средства местного бюджета. Главная цель - закрепить в законе уже существующую в регионах практику прямого участия жителей в формировании региональных бюджетов.

Кто инициатор законопроекта?

Законопроект инициирован Андреем Турчаком, секретарем Генерального совета партии, заместителем председателя Совета Федерации; Олегом Мельниченко, членом Генсовета партии, сенатором, а также Сергеем Неверовым, главой фракции «Единой России» в Государственной Думе.

Как прошло обсуждение в Алтайском крае?

Фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании рассмотрела вопрос принятия регионального закона о «народном» бюджетировании по итогам внесения изменений в федеральное законодательство. Депутаты фракции сформируют предложения ко второму чтению, в которых будет учтена региональная специфика. Депутаты Государственной Думы от Алтайского края смогут внести сформулированные поправки в законопроект.

Александр Романенко, секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» поручил парламентариям рассмотреть вопрос принятия регионального закона о «народном» бюджетировании. Следующий шаг – обсуждение вопроса о необходимости принятия профильного регионального закона, призванного регулировать все аспекты инициативного бюджетирования. Профильный региональный закон позволит вывести реализацию проекта местных инициатив на новый уровень.

Как граждане Алтайского края участвуют в решении важных социальных проблем?

В Алтайском крае существует успешный опыт привлечения граждан к обсуждению и решению социальных проблем. С 2017 года по инициативе жителей реализовали 435 проектов на общую сумму более 540 млн. рублей. В 2020 году по инициативе фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании в бюджете края на 2020 год сумма, предусмотренная на поддержку местных инициатив увеличена со 100 до 250 млн рублей, а сумма поддержки достигла 1 млн. рублей. В 2020 году в крае запланирована реализация еще 368 «народных» инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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