Два воришки из Рубцовска пойдут под суд
Сотрудники следственного комитета в Рубцовске закончили расследование уголовного дела против двух несовершеннолетних рубцовчан.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю, в мае этого года два подростка 15-ти и 14-ти лет проникли в гараж местного жителя. Оттуда они украли электроинструменты на общую сумму более 12 тысяч рублей.
В ходе следствия выяснилось, что 15-летний подросток совершил еще одну кражу на сумму около 7 тысяч рублей.
Парни свою вину в содеянном признали. Дело передано в суд. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.
Подростки обвиняются в совершении преступлений по статье 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину).
ИСТОЧНИК KP.RU