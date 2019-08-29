В Барнауле начали строительство храма рядом с парком «Солнечный ветер»

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-29T15:56:26+03:00

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В Барнауле рядом с парком «Солнечный ветер» началось строительство Спасского собора. Он расположится по адресу пр-кт Ленина, 152е.

Об этом сообщили в барнаульской епархии. Строительством занимается СК «Созидание». Директор которой отвечал за возведение торговых центров «Европа», «Праздничный». Храм будет возведен на средства благотворителей.

Напомним, осенью 2015 года на место возведения будущего храма приезжал Патриарх московский и всея Руси Кирилл. Он освятил закладной камень на месте стройки. +

- С храмом мы связываем свою собственную жизнь, жизнь своей семьи, воспитание детей, их духовное и культурное просвещение, работу с молодежью, престарелыми людьми, активизацию социальной жизни, как это всегда было на Руси. Из художественной литературы вы знаете, что даже деревенские храмы были центрами общественной и социальной жизни. Там был сход, решались самые важные вопросы. Когда началась борьба с нашим народом, то она началась в первую очередь с разрушения храмов, общинной социальной жизни. Сегодня, когда перед нами стоят большие задачи преодоления преступности, коррупции, изменения качества жизни, повышения личной, семейной и служебной ответственности каждого человека, вопрос строительства храмов становится очень актуальным, - сказал Патриарх Кирилл.

Закончить стройку планируют в начале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU