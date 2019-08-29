На проспекте Ленина проложат дополнительную полосу движения

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-29T13:49:47+03:00

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На главном проспекте Барнаула в районе перекрестка Ленина - Матросова в крайней левой полосе часто происходили заторы, возникали пробки. Чтобы быстрее проехать перекресток водители нарушали ПДД - поворачивали со средней полосы.

Как сообщили в Минтрансе Алтайского края, чтобы не допускать нарушений правил дорожного движения и повысить пропускную способность перекрестка с Матросова и Аносова, было принято решение проложить дополнительные полосы.

На перекрестке уже отремонтировали трамвайные переезды, в дальнейшем планируется проложить дополнительную полосу для комфортного левого поворота на ул. Матросова. Проспект Ленина расширят, чтобы не мешать основному потоку машин.

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В Барнауле за это время было официально зарегистрировано 610 аварий, что меньше на 9,4%, чем в тот же период годом ранее (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU