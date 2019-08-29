Барнаулец попался на 11-м преступлении

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-29T13:09:41+03:00

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Сотрудники полиции отдела «Троицкий» задержали 29-летнего барнаульца, который подозревался в угоне мотоцикла «Урал».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в ночь на 27 августа в поселке Беловский парень проник в чужой дом, зашел в гараж, где находился мотоцикл Урал с коляской.

Он открыл ворота, выкатил мотоцикл, завел его и уехал. Владелец «Урала» обратился в полицию утром. Мотоцикл нашли на дороге неподалеку от населённого пункта. Потом правоохранители узнали личность угонщика и задержали его. Свою вину он отрицать не стал и пояснил, что на мотоцикле решил уехать к себе домой в Барнаул. Но оставил мотоцикл, когда он заглохло из-за закончившегося бензина.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

Подозреваемый уже десять раз привлекался к уголовной ответственности. Мотоцикл вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU