Барнаульское «Динамо» дома уступило «Сахалину»

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-29T12:34:14+03:00

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В Барнауле 28 августа в Барнауле на стадионе «Динамо» прошёл матч 6-го тура ПФЛ восточной зоны. Наша команда встречалась с неудобным для себя соперником – ФК «Сахалин». За последние шесть игр бело-голубые четыре раза проигрывали и два раза сыграли вничью. Этот матч завершился с минимальным преимуществом «Сахалина» 0:1.

Как сообщили в минспорта Алтайского края, в начале игры обе команды выбегали в контратаки, у наших футболистов был отличный момент – после углового Петухов отправил мяч в перекладину. А Аксенов «выстрелил» в дальнюю девятку, но голкипер выручил. У «Сахалина» также получалось создать опасные моменты, но в первом тайме счет не был открыт.

Во втором тайме бело-голубые пропустили. На 55-й минуте Есиков оторвался от опеки и откликнулся на навес партнёра, отправив мяч под перекладину - 0:1. Тренер «Динамо» Александр Суворцев перестроил игру на атакующую, но тщетно. Последние минуты игры ушли на многочисленные стыки, замены и фолы. Коллектив из Барнаула так и не смог сравнять счёт.

ИСТОЧНИК KP.RU