В Барнауле заметили военную технику из Китая

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-29T11:37:27+03:00

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Китайскую военную технику заметили очевидцы на барнаульском вокзале. Ее перевозят на поезде, который, предположительно, следует на военные полигоны для учений, об этом сообщили в соцсетях в паблике «Barnaul 22».

С 16 по 21 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». Основные действия войск пройдут на полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский и Алейский. Также учение запланированы на полигонах ВВС и войск ПВО Ашулук, Сафакулево на территории Российской Федерации. Военные будут упражняться в противодействии международному терроризму и нападении на условного противника.

Чтобы отработать совместные операции на учения позвали военных из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU