2019-08-29T11:20:06+03:00
Происшествия

На Старом мосту собралась огромная пробка из-за фуры

БОРЗОВ Денис
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Фото предоставлено очевидцамиФото предоставлено очевидцами
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На Старом коммунальном мосту в Барнауле давно закрыт проезд до большегрузов. Но несмотря на это там регулярно пытаются проехать грузовики.

В четверг, 29 августа, на мосту собралась огромная пробка. Как выяснилось, водитель фуры Scania проехал под ограничительной рамкой. На самом мосту его остановили.

Как сообщили очевидцы, из-за водителя большегруза собралась огромная пробка, движение регулировали сотрудники ГИБДД, но несмотря на это машины двигались очень медленно.

Напомним, ограничитель на участке был установлен для того, чтобы крупногабаритные автомобили не могли проехать по мосту, который закрыт для грузовых автомобилей массой больше 8 тонн и с габаритами, превышающими 3,5 м. Нарушителям «светит» получить штраф, который в отдельных случаях доходит до 300 тысяч рублей. Что станет с очередным нарушителем, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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