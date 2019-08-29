Алтайские депутаты-справедливороссы на сессии призвали коллег поддержать возврат выборов мэра Барнаула

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-29T11:09:13+03:00

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Вопрос о всенародных выборах сити-менеджера краевого центра не стоял в повестке сегодняшней сессии АКЗС. Рассмотрение должно было состояться только в сентябре, однако в рамках послесессионной 15-минутки эсеры заявили об этой инициативе и просили коллег поддержать их.

На 34-й сессии АКЗС был рассмотрен ряд вопросов, в обсуждении которых депутаты-эсеры приняли самое активное участие. Так в ходе дискуссии по вопросу о внесении изменений в краевой закон об обращении с отходами производства и потребления (так называемая мусорная реформа) Владислав Вакаев, заместитель руководителя фракции СР в АКЗС, высказал пожелание о возможном пересмотре тарифов в сторону снижения.

- Поэтому я призываю те органы исполнительной власти, от которых это зависит, посмотреть, как мы могли бы облегчить бремя непростой реформы для жителей Алтайского края, – заявил эсер.

Его соратник по фракции Василий Железовский и вовсе заявил, что у него "не поворачивается язык назвать это реформой":

- Потому как я полагаю, что реформа – это глубокие коренные преобразования, которые необходимо было начинать с технологии производства, а не перекладывать груз ответственности на и без того нищее население, - отметил он.

Также особое мнение высказали эсеры при обсуждении законопроекта о внесении изменений в региональный закон о противодействии коррупции. Руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов признал, что закон важный и нужный. Он напомнил о том, что фракция СР всегда говорила о необходимости упрощения процедуры декларирования для депутатов муниципального уровня. Очень важна дифференциация мер ответственности, которая устанавливается законом.

- Но я бы хотел обратить внимание на важный момент, – отмечает депутат. – Одним из принципов уголовного или административного права является принцип неотвратимости наказания. У нас во фракции есть такое ощущение, что затягивание принятия этого закона по сути своей может привести к уходу от ответственности тех депутатов Барнаульской и Бийской городских дум, которые находятся под дамокловым мечом. На самом деле в законопроекте сказано, что устанавливается порядок привлечения к ответственности, где срок применения мер ответственности не может превышать шесть месяцев со дня поступления информации об установлении фактов недостоверности. Эти факты были установлены у кого-то в июле, у кого-то весной. А мы сейчас примем в первом, потом во втором чтении. Потом муниципалитеты установят порядок, и вот они шесть месяцев со дня установления уже прошли. Соответственно, привлечь к ответственности этих товарищей мы уже не сможем. Мы категорически против такого подхода, и фракция СР призывает рассмотреть законопроект в двух чтениях на этой сессии.

Однако, как и следовало ожидать, этот призыв не нашел поддержки большинства...

После того, как повестка сессии была полностью исчерпана, в ходе послесессионной 15-минутки на вольную тему Александр Молотов заявил, что фракция СР внесла на рассмотрение сентябрьской сессии законопроект "О внесении изменений в Закон "О порядке избрания глав муниципальных образований в Алтайском крае".

Александр Молотов, руководитель фракции СР в АКЗС:

- Мы предлагаем установить вариативность в порядке избрания глав муниципалитетов для нашего административного центра – города Барнаула. Почему это так? Ну, во-первых, есть общая позиция партии и фракции, что выборы мэров должны быть всенародными. В Барнауле это еще наложилось на неудачный опыт введения института сити-менеджмента, когда население города фактически через колено ломали, его устанавливая. И не очень удачные кандидатуры сити-менеджеров. Один был привлечен к уголовной ответственности, другой вроде как никуда не собирался, а в августе вдруг резко засобирался и ушел в отставку в преддверии отопительного сезона. Кроме того, мы поняли, что эта инициатива поддерживается населением города Барнаула. На разных площадках проведены достаточно релевантные опросы, проголосовало несколько тысяч человек, 80-90% поддерживают инициативу о возврате выборов мэра. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ начала также процедуру сбора подписей в поддержку этой инициативы собирали неделю, но уже около тысячи подписей собрали. К сентябрьской сессии, я думаю, будет несколько тысяч. Поэтому, коллеги, просьба у меня одна к вам: поддержать нашу инициативу, внимательно к ней отнестись, поучаствовать в круглом столе о возврате выборов мэра, который мы проведем в конце сентября. А коллег из Барнаульской городской Думы мы призываем не торопиться с назначением конкурса. Потому что есть запрос на возврат выборов, и я думаю, мы это докажем.

ИСТОЧНИК KP.RU