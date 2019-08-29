2019-08-29T09:03:58+03:00
Общество

Главврач Алтайского краевого онкодиспансера получил награду за труд

Юлия КОРЧАГИНА
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Игорь Вихлянов слева. Фото пресс-службы Центрального района г. Барнаула.Игорь Вихлянов слева. Фото пресс-службы Центрального района г. Барнаула.
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28 августа в актовом зале БЮИ МВД прошла церемония вручения краевых, городских и районных наград, посвященная новой экспозиции Доски Почета Центрального района Барнаула. Награду получил и главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов. Он был отмечен почетным знаком «За вклад в развитие города Барнаула», а также получил в подарок памятные часы с гербом краевой столицы.

Игорь Вихлянов окончил Томский ордена Трудового Красного знамени медицинский институт. Вся его профессиональная деятельность связана с хирургией злокачественных опухолей головы и шеи. В 1998 - 2013 году он руководил соответствующим отделением Алтайского краевого онкологического диспансера. При его непосредственном участии были внедрены все ключевые методики в лечении злокачественных опухолей головы и шеи.

Игорь Вихлянов - доктор медицинских наук, хирург - онколог высшей категории, член постоянной проблемной комиссии РАН и Росздрава РФ по изучению опухолей головы и шеи, главный специалист Алтайского края по данной патологии, а также главный внештатный онколог регионального Минздрава. Он также является лауреатом государственной премии Алтайского края по науке и технике за 2008 год, автором более 180 научных публикаций, имеет 8 патентов на авторские хирургические методики.

В 2018 году Игорь Вихлянов возглавил Алтайский краевой онкологический диспансер. Под его руководством в диспансере активно внедряются новые передовые методики для диагностики и лечения онкологических заболеваний, укрепляется материально-техническая база, повышается профессиональный уровень врачей и медицинского персонала. Неоднократно отмечались успехи учреждения в реализации ключевых положений национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

- Не скрою, это очень приятно - получить такой почетный знак признания твоей работы. Но хочу подчеркнуть, что это не только моя личная заслуга, но и результат упорного труда всего коллектива нашего онкодиспансера. Я чувствую здесь мощную поддержку, вижу огромное желание развиваться и двигаться вперед. Дорогие коллеги, большое спасибо вам за это! – поблагодарил Игорь Вихлянов.

Справка

Награда Игоря Вихлянова. Фото: Юлия КОРЧАГИНА

Награда Игоря Вихлянова.Фото: Юлия КОРЧАГИНА

Памятный знак «За вклад в развитии города Барнаула» является одной из высших форм поощрения его жителей. Награду вручают за высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд, инициативу и успехи в развитии той или иной сферы деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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