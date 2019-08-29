Алтайским пенсионерам увеличили прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-29T08:00:26+03:00

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В Алтайском крае увеличат размер прожиточного минимума для пенсионеров. Добавка составит 225 рублей. Это решение приняли депутаты АКЗС на очередной сессии 29 августа.

В этом году прожиточный минимум для пенсионеров – 8669 рублей. В следующем году он увеличится до 8894 рублей. Ниже этой сумме пенсионеры не могут получать. Если их пенсия меньше, то им полагается региональная или федеральная доплата. В Алтайском крае социальную доплату получат около 105 тысяч пенсионеров. Она составляет примерно 1600 рублей, об этом сообщила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU