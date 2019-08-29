2019-08-29T06:38:00+03:00
Звезды

Венецианский кинофестиваль открыли фильмом Василия Шукшина «Калина красная»

Анна СЕМИНА
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Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае"Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае"Фото: Анна СЕМИНА
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Вчера, 28 августа, в Италии стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль. Его открыли фильмом Василия Шукшина «Калина красная».

Об этом на своей странице в Instagram сообщила дочь алтайского кинорежиссера и писателя Мария Шукшина.

- К моей радости и гордости я узнаю, что в классическую программу попала легендарная «Калина красная» папы... – пишет она.

Так вышло, что в этом году в основном конкурсе кинофестиваля не будет представителей России. Зато в программе «Венецианской классики» есть легендарная лента.

- Символично, что в этом году исполняется 90 лет со дня рождения Шукшина, - так же отметила член Союза кинематографистов России, журналист Мария Безрук.

Напомним, на родине Василия Шукшина в Алтайском крае в этом году также с размахом отметили юбилей со дня рождения известного земляка. Одним из центральных событий традиционного фестиваля его имени стал показ спектакля «Калина красная» по мотивам того самого фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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