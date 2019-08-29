В Барнауле заранее можно выбрать депутата гордумы

СЕГОДНЯ 05:26 2019-08-29T05:26:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Дополнительные выборы депутата Барнаульской городской Думы седьмого созыва по одномандатному округу №2 пройдут в Единый день голосования, 8 сентября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, они запланированы из-за подачи депутатом заявления о прекращении полномочий. Голосование пройдет на 12 избирательных участках на территории Железнодорожного района. Досрочно проголосовать на избирательном участке можно с 28 августа по 7 сентября. Участки работают в будние дни с 16.00 до 20.00, в выходные — с 9.00 до 13.00.

- Такая возможность предусмотрена для горожан, имеющих постоянную регистрацию на территории округа, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, состояние здоровья, режим трудовой, учебной деятельности, выполнение государственной или общественной обязанности и др.) будут отсутствовать по месту жительства и не смогут прийти на избирательный участок в день выборов, - сообщается в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU