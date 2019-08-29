В Алтайском крае работает единственное в России производство 3D-принтеров

СЕГОДНЯ 04:30 2019-08-29T04:30:20+03:00

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В Алтайском крае развивается единственное в России производство промышленных 3D-принтеров. Также завод выпускает системы навесных вентилируемых фасадов (доля продукции около 85%), штампует и прокатывает листовую сталь, создает пресс-формы, высокоточные и прецизионные изделия. «Зиас Машинери» сотрудничает с ведущими российскими предприятиями в различных отраслях.

- Рынок требует новых продуктов, и перед нами стоят задачи по приобретению современного оборудования, разработке технологий. Изобретаем новые изделия, фасадные решения, заходим на новые рынки, - отметил директор завода Константин Денисенко.

Завод планирует увеличить производство промышленных 3D-принтеров и выйти на международный рынок. Изделия хотят экспортировать в три раза дешевле стоимости немецких и американских аналогов. В то же время, алтайское оборудование не уступает зарубежному.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, выручка «Зиас Машинери» выросла в два раза по сравнению с 2017 годом. Об этом 28 августа на встрече с Губернатором Алтайского края Виктором Томенко рассказал генеральный директор компании Константин Денисенко. В этом году предприятие заработает миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU