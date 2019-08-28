2019-08-28T15:24:07+03:00
Общество

В Барнауле на пр. Строителей сохраняется большая пробка

САПОЖКОВА Александра
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В Барнауле сохраняется пробка на пр. Строителей. Затор, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", наблюдается от пересечения с проспектом Красноармейским и до магазинов "Знак". Машины на этом участке едут со скоростью 7 км/час.

Ранее в паблике "Барнаул 22" появилась информация, что под мостом произошло ДТП.

- Грузовик толкнул в заднее крыло "Жигули", которыми управляла женщина, от удара ее крутануло на встречку. И она столкнулась с легковым авто, - написали очевидцы.

Сейчас эта авария уже устранена, но произошла другая - неподалеку от гостиницы Барнаул. Поэтому дорожная ситуация на участке продолжает быть напряженной.

Также сохраняется большая пробка на пр. Ленина от пл. Октября до ул. Матросова.

В целом ситуация с пробками в городе на данный момент оценивается в семь баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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