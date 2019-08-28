Отключения горячей воды продолжаются в Барнауле

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-28T14:08:45+03:00

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В Барнауле вводят ограничения в подаче горячего водоснабжения. Они коснутся жителей Ленинского района.

Отключения вызваны реконструкцией тепловых сетей. Ремонтные работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Как сообщают в Сибирской генерирующей компании, по состоянию на 27 августа специалистами СГК уже заменено порядка 22,3 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения.

В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды с 29 августа попадают жители девяти многоквартирных домов по улицам Монтажников и Веры Кащеевой (до 30 августа).

Помимо этого до 30 августа включительно ресурс будет отсутствовать по адресу: проспект Комсомольский, 81. 29 августа вода вернется в 35 частных дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного.

Также до 15 сентября включительно под ограничения попадают семь многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова и медицинское учреждение по адресу улица Суворова 13.

Оперативную информацию по отключениям можно узнать на интерактивной карте, которая обновляется в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU