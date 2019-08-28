2019-08-28T12:56:35+03:00
Общество

В Барнауле женщину случайно закрыли в торговом центре

Юлия ЕВГРАФОВА
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Один из торговых центров Барнаула закрыли вместе с местной жительницей. Позже женщина не объяснила, почему она вовремя не покинула здание, пишет «Толк».

О случившемся рассказал случайный очевидец. Поздно вечером 27 августа он проходил мимо ТЦ «Простор», который находится на Малахова и услышал крики о помощи. Внутри здания, возле одного из входов, стояла женщина (на вид ей было 30-40 лет) и говорила о том, что не может выйти.

Дальше случайный прохожий попытался связаться с администрацией торгового центра. Они не отвечали, поэтому пришлось вызвать полицию. Через полчаса пришёл сотрудник одного из отделов «Простора» и через запасной выход выпустил женщину.

После этого, узница выскочила из здания и без объяснений как она оказалась там одна после закрытия, убежала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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