В алтайском поселке строят детский сад-ясли

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-28T12:40:39+03:00

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В Первомайском районе, а именно в поселке Сибирский, во всю идёт строительство здание детского сада-яслей. По контракту его должны сдать в эксплуатацию до конца года, сообщает «АиФ-Алтай».

Так на строительство здания выделили деньги из федерального и краевого бюджетов – 104 млн рублей. Двухэтажный детский сад сможет вместить 140 детей. На первом этаже расположатся группы для детей ранее и младшего возраста, медпункт, пищеблок и помещение для охраны. А на втором -группы для малышей постарше, методический и логопедический кабинеты, залы для музыкальных и физкультурных занятий и кабинет предметно-практического обучения.

Также в Алтайском крае по краевой инвестиционной программе строится 10 детских садов. Они будут находиться в Барнауле, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Бийске и Первомайском районе. Благодаря этому появится больше 2,5 тысяч мест для детей дошкольного возраста, почти половина из которых – для малышей до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU