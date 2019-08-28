2019-08-28T12:26:21+03:00
Происшествия

6-летнего мальчика придавило футбольными воротами на Алтае

Анна СЕМИНА
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Шестилетнего мальчика придавило футбольными воротами на одном из стадионов в Республике Алтай.

Следствие установило, в мае этого года вечером мальчик гулял на стадионе «Дружба» в селе Кош-Агач.

- Вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе дирекции стадиона, произошло ЧП, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

Придавившие мальчика футбольные ворота причинили ребенку тяжкий вред здоровью – у него диагностировали перелом позвонков. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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