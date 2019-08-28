2019-08-28T11:50:37+03:00
Происшествия

Жительница Алтайского края украла и раздарила родственникам ландшафтные фигуры

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Бийском районе полицейские раскрыли кражу ландшафтных сказочных героев. Фигурки пропали из сада 57-летней местной жительницы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказала потерпевшая, коллекцию ландшафтных фигурок она собирала несколько лет. А однажды она не обнаружила её в своем саду.

Так в ходе расследования полицейские выяснили, кто похитил сказочных героев. Оказалось, 52-летняя соседка потерпевшей присвоила коллекцию себе. Также выяснилось, что женщина успела раздарить часть похищенного родственникам, остальные фигурки оставила себе. Подозреваемая призналась в содеянном и написала явку с повинной.

К слову, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Украденное имущество изъяли и вернули его законной владелице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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