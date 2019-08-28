По новым нормам алтайские учителя могут публиковать фото в купальнике

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-28T10:50:03+03:00

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Сотрудники Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали кодекс этики для учителей. В него включены нормы поведения педагогов в интернете и соцсетях, пишут «Известия».

Кодекс «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» уже был направлен региональным властям. Так в новой сводке правил учителям рекомендуется не размещать «информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развития детей». Речь идет о способах самоубийства, порнографии, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани.

К тому же в этическом кодексе появились и пункты, касающиеся дресс-кода. Если раньше учителя должны были соответствовать деловому стилю, то сейчас нужно «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы». То есть публиковать фото в купальниках педагоги могут.

Напомним, недавно именно из-за подобных публикаций по России прошла волна скандалов. В том числе в СМИ долго обсуждали инцидент с педагогом русского языка в барнаульской школе №13 Татьяной Кувшинниковой.

ИСТОЧНИК KP.RU