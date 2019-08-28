В Барнауле сбили 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:09 2019-08-28T08:09:23+03:00

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14-летнюю девочку в Барнауле 27 августа сбила машина. После случившегося подростка увезли в больницу, сообщает «Алтайская правда».

Происшествие случилось во второй половине дня на Змеиногорском тракте в районе Аллеи ветеранов. 14-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу у дома по улице Аванесова, 94. Там её и сбила машина. Также отмечается, что после этого водитель остановился, подростку вызвали скорую помощь.

В результате ДТП девочка получила травмы, и её увезли в больницу. Другие подробности не сообщаются.

К слову, на днях стало известно о том, что на алтайской трассе выгорел пассажирский автобус. Это случилось около 16 часов 24 августа на трассе между Барнаулом и Новосибирском в районе села Повалиха. В результате происшествия никто не пострадал. Людей эвакуировали вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU