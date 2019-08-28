2019-08-28T06:45:51+03:00
Общество

65 дворов Барнаула уже сделали комфортными

Анна СЕМИНА
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В Барнауле продолжаются работы на дворовых территориях в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На данный момент ремонт завершен или подходит к концу в 65 дворах.

Всего же в этом году в программу попали 83 барнаульских двора. На их ремонт выделено 187 миллионов рублей. Как накануне сообщал пресс-центр городской администрации со ссылкой на представителя подрядной организации Андрея Багдасаряна, две трети от общего числа уже сдали или готовятся к сдаче.

– Оставшиеся дворы будут благоустраиваться в сентябре. Во время ремонта фактически создается новый контур дворовых территорий, четко видно разграничения между пешеходной зоной, игровой зоной и проезжей частью, - говорит Багдасарян.

А тем временем в мэрии уже принимают заявки на ремонт дворов в следующем году. Для того чтобы попасть в заветный список необходимо провести собрание и определить перечень работ. К обязательным, которые финансируются из бюджета, относятся укладка асфальта, обустройство тротуаров, освещения, установка урн и скамеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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