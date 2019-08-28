Веселые и находчивые «Дети лейтенанта Шмидта» попросили губернатора помочь с театром эстрады

СЕГОДНЯ 04:02 2019-08-28T04:03:35+03:00

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Участники алтайской команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» пришли на личный прием к губернатору края Виктору Томенко. Веселые и находчивые попросили главу региона помочь в создании в театра эстрады.

Кавээнщикам необходимы финансовая поддержка и подходящее помещение. В случае, если театр появится, он будет единственным за Уралом. Виктор Томенко дал поручение Минкультуры региона изучить вопрос и рассмотреть варианты его решения, сообщили в правительстве края.

«Это решение государственное, и оно должно быть рассмотрено и проанализировано с разных сторон», - подчеркнул Виктор Томенко во время встречи с участниками команды.

Отмечается, что у «Детей лейтенанта Шмидта» есть желание передать свой опыт молодежи, которая начинает свой путь на эстраде.

Губернатор Виктор Томенко провел личный прием граждан накануне, 27 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU