Число официальных пляжей в Алтайском крае стремительно сокращается

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-27T16:00:08+03:00

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В Алтайском крае стремительно сокращается число официальных пляжей, отдых на которых считается безопасным.

Так по данным Главного управления МЧС России по региону, по состоянию на вторник, 27 августа, число освидетельствованных специалистами Государственной инспекции по маломерным судам пляжей составляет 38.

В списке работающих пляж «Городской» на острове Помазкин в Барнауле, искусственный пляж «В парке» на улице Ленинградской, 7 так же в краевой столице, «Водный мир», «Причал-22», «Причал-42» и «Причал-55» в городе Яровое и ряд других.

Специалисты ведомства в очередной раз настоятельно рекомендуют принимать солнечные ванны в оставшиеся теплые дни лета исключительно в официальных местах отдыха. Только тут вам могут гарантировать безопасность.

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За счет бюджета края путевки приобрели для 170 детей-инвалидов, 430 сирот, оставшихся без попечения родителей, 30 детей из семей инвалидов, участников боевых действий и семей погибших, 120 подростков из семей, находящихся в социально опасном положении (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU