2019-08-27T16:00:08+03:00
Общество

Число официальных пляжей в Алтайском крае стремительно сокращается

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае стремительно сокращается число официальных пляжей, отдых на которых считается безопасным.

Так по данным Главного управления МЧС России по региону, по состоянию на вторник, 27 августа, число освидетельствованных специалистами Государственной инспекции по маломерным судам пляжей составляет 38.

В списке работающих пляж «Городской» на острове Помазкин в Барнауле, искусственный пляж «В парке» на улице Ленинградской, 7 так же в краевой столице, «Водный мир», «Причал-22», «Причал-42» и «Причал-55» в городе Яровое и ряд других.

Специалисты ведомства в очередной раз настоятельно рекомендуют принимать солнечные ванны в оставшиеся теплые дни лета исключительно в официальных местах отдыха. Только тут вам могут гарантировать безопасность.

Читайте также:

750 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в летних лагерях

За счет бюджета края путевки приобрели для 170 детей-инвалидов, 430 сирот, оставшихся без попечения родителей, 30 детей из семей инвалидов, участников боевых действий и семей погибших, 120 подростков из семей, находящихся в социально опасном положении (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Республики Алтай превысил оборону и убил знакомого
После вмешательства депутатов АКЗС муниципальным служащим Бийска повысили зарплату
Алтайский спортсмен Андрей Крайтор стал победителем Кубка братьев Агеевых
Более 300 циклов ЭКО провели на Алтае
Учредителя скандально известного приюта «Успех» посадили в СИЗО
Орнитологи просят не закармливать барнаульских голубей до смерти
Портрет Сергея Шубенкова повесили на стадионе «Лабиринт» в Барнауле
Глава Рубцовска провел встречу без галстука
Стало известно, кто займет площади «Ашана» в Барнауле
ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК
Красивая девушка по имени Бахар Зияд Кызы пропала в Барнауле
Более 30 тысяч барнаульцев посетили Всероссийский танцевальный фестиваль ТНТ
Уставший с дороги пьяный мужчина, решил отдохнуть в чужом доме
Более половины участников проекта «Будущие кадры современного здравоохранения» поступили в АГМУ
После смерти мужчины его семью могут выселить из дома из-за долга по ипотеке
Арсенал боеприпасов изъяли у бийчанина
Стало известно, сколько избирательных участков откроют в Алтайском крае 8 сентября 2019 года
Полторы тысячи жителей Барнаула отключат от горячей воды
750 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в летних лагерях