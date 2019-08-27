Житель Республики Алтай превысил оборону и убил знакомого
46-летний житель Майминского района Республики Алтай пойдет под суд за то, что превысил пределы необходимой обороны и случайно убил знакомого.
Следствие установило, что утром 27 апреля в одном из домов района между мужчинами произошла ссора.
- Из-за личной неприязни к своему приятелю потерпевший, находящийся в тот момент в алкогольном опьянении, начал избивать мужчину. Затем схватил его за шею и стал душить, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.
В это время обвиняемый, защищаясь, схватился за нож и ударил им приятеля в голову и в левую руку. Раны оказались серьезными – нападавший скончался на месте происшествия.
Следователи квалифицировали действия 46-летнего мужчины, как превышение необходимой обороны. Уголовное дело направлено в Майминский районный суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU