2019-08-27T15:39:01+03:00
Происшествия

Житель Республики Алтай превысил оборону и убил знакомого

Анна СЕМИНА
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46-летний житель Майминского района Республики Алтай пойдет под суд за то, что превысил пределы необходимой обороны и случайно убил знакомого.

Следствие установило, что утром 27 апреля в одном из домов района между мужчинами произошла ссора.

- Из-за личной неприязни к своему приятелю потерпевший, находящийся в тот момент в алкогольном опьянении, начал избивать мужчину. Затем схватил его за шею и стал душить, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

В это время обвиняемый, защищаясь, схватился за нож и ударил им приятеля в голову и в левую руку. Раны оказались серьезными – нападавший скончался на месте происшествия.

Следователи квалифицировали действия 46-летнего мужчины, как превышение необходимой обороны. Уголовное дело направлено в Майминский районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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